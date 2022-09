Στην κρύπτη του κάστρου Ουίνσδορ η σορός της Βασίλισσας - Βίντεο

Στην κρύπτη που βρίσκεται στο παρεκκλήσι του κάστρου του Ουίνδσορ τοποθετήθηκε το φέρετρο της βασίλισσας Ελισάβετ, με τη Βρετανία να της απευθύνει τον τελευταίο αποχαιρετισμό. Λίγο νωρίτερα, αφαιρέθηκαν από το φέρετρο το στέμμα, το σκήπτρο και η σφαίρα, που θεωρούνται σύμβολα του μονάρχη. Με τις κάμερες να δείχνουν έναν μουσικό να παίζει γκάιντα, το φέρετρο βυθίστηκε στην κρύπτη. Αμέσως μετά, ο βασιλιάς Κάρολος, η Καμίλα, αλλά και τα μέλη της βασιλικής οικογένειας, αποχώρησαν από το παρεκκλήσι σε ξεχωριστά αυτοκίνητα.

Η λειτουργία ολοκληρώθηκε με τον εθνικό ύμνο αλλά και μουσικές του Μπαχ. Η βασίλισσα θα ενταφιαστεί αργότερα μαζί με τον σύζυγό της πρίγκιπα Κάρολο σε ιδιωτική τελετή, παρουσία μελών της βασιλικής οικογένειας, που θα επιστρέψει στο παρεκκλήσι στις 21:30 ώρα Ελλάδος. Τα ανάκτορα δεν ανακοίνωσαν τι θα συμβεί κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης τελετής, κάνοντας λόγο για μια «ιδιωτική στιγμή».

Δείτε την τελετή στο Ουίνσδορ

Πλήθος κόσμου στο Ουίνδσορ

Η υποδοχή της βασίλισσας Ελισάβετ στο κάστρο έγινε νωρίτερα με καμπάνες και κανονιοβολισμούς. Η άφιξη της πένθιμης πομπής στο Ουίνδσορ σηματοδότησε την τελική φάση της κηδείας της μακροβιότερης μονάρχη της Μεγάλης Βρετανίας.Στρατιωτικοί έβγαλαν το φέρετρο της βασίλισσας από τη νεκροφόρα και τη μετέφεραν στο παρεκκλήσι. Θέση πίσω τους πήραν ο βασιλιάς Κάρολος και τα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Λίγο αργότερα, το φέρετρο τοποθετήθηκε στον βωμό και τα μέλη της βασιλικής οικογένειας κάθισαν στις προκαθορισμένες θέσεις τους.

Κατά τη διάρκεια της τελετής ο κοσμήτορας του Ουίνδσορ μίλησε για την προσφορά της βασίλισσας σε μια ζωή «αδιάκοπης υπηρεσίας στο Έθνος, την Κοινοπολιτεία και τον ευρύτερο κόσμο». Επίσης ανέφερε ότι στο Ουίνδσορ θα τη θυμούνται για την καλοσύνη και τη φροντίδα για την οικογένεια, τους φίλους και της γείτονές της.

«Εν μέσω ενός γρήγορα μεταβαλλόμενου κόσμου, που έχει συχνά προβλήματα, η ήρεμη και αξιοπρεπής παρουσία της μας έχει δώσει αυτοπεποίθηση για να αντιμετωπίσουμε το μέλλον, όπως το έκανε, με θάρρος και ελπίδα», τόνισε.

Από την ώρα που η νεκροφόρα έφτασε στο Ουίνδσορ, ο κόσμος χειροκροτούσε κατά μήκος της διαδρομής, για να αποχαιρετήσουν την επί επτά δεκαετίες βασίλισσά τους. Μάλιστα, όπως αναφέρουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι ταξίδεψαν από το Λονδίνο στο Ουίνδσορ για να δουν την τελετή. Το σύνταγμα ιππικού, ιερείς και ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι, έχουν πάρει τις θέσεις τους στα σκαλιά που οδηγούν στο παρεκκλήσι, όπου θα γίνει η τελευταία φάση της κηδείας.

Το φέρετρο της βασίλισσας συνοδεύουν μέλη των ενόπλων δυνάμεων. Πάντως η πομπή είναι μικρότερη σε κλίμακα απ’ αυτή στο Λονδίνο.

Τα μέλη της βασιλικής οικογένειας θα τη συνοδεύσουν στην εκκλησία. Ανάμεσά τους θα βρίσκονται και οι πρίγκιπες Τζορτζ και Σάρλοτ. Η πομπή θα οδηγηθεί στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, όπου θα τελεστεί λειτουργία. Παρόντες θα είναι 800 καλεσμένοι, η θέση των οποίων έχει προαποφασιστεί. Ο αριθμός είναι σαφώς μικρότερος των 2.000 που παρακολούθησαν τη νεκρώσιμη ακολουθία. Η Λιζ Τρας βρέθηκε μέσα στο παρεκκλήσι.

Στο Ουίνδσορ βρίσκεται και η Έμα, το άλογο της βασίλισσας.

The Queen’s horse Emma waits as the funeral procession passes through Windsor pic.twitter.com/0gKCZYpPfZ — Elliot Wagland (@elliotwagland) September 19, 2022

Αρχικά η αυτοκινητοπομπή σταμάτησε στο Shaw Farm Gate στην Albert Road του Ουίνδσορ. Μέλη των ενόπλων δυνάμεων ενώθηκαν με την αστυνομία, φρουρώντας κατά μήκος της διαδρομής.

Χιλιάδες άτομα παρατάχθηκαν για να δουν την πομπή. Η διαδρομή μάλιστα είχε κλείσει και οι αρχές δεν επέτρεπαν άλλους επισκέπτες.

The Queen is home. pic.twitter.com/MX6K5znlPX — Royal Central (@RoyalCentral) September 19, 2022

Τα βασιλικά κόργκι στο κάστρο του Ουίνδσορ

Στον χώρο του κάστρου βρίσκονται και τα κόργκι στα οποία η βασίλισσα είχε αδυναμία. Όπως έγινε γνωστό, τη φροντίδα τους θα αναλάβει ο πρίγκιπας Άντριου.

Σύμφωνα με τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, η λειτουργία έχει πάρει την έγκριση της βασίλισσας εδώ και χρόνια. Μεγάλο μέρος της μουσικής έχει συνθέσει ο Σερ Ουίλιαμ Χάρις, που για πολλά χρόνια μεταξύ 1933 και 1961 έπαιζε μουσική στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Η νεαρή τότε πριγκίπισσα πολλές φορές επισκεπτόταν το παρεκκλήσι ενώ πιστεύεται ότι ο Σερ Ουίλιαμ Χάρις την έμαθε να παίζει πιάνο. Πάντως ο τελικός ύμνος δεν ήταν επιλογή της. Σκόπιμα το ανέθεσε στον κοσμήτορα του Ουίνδσορ και τον βασιλιά Κάρολο. Επέλεξαν τον ύμνο «Christ is made the sure foundation».

Η κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ γίνεται με κάθε επισημότητα και παρουσία ηγετών από όλον τον κόσμο. Στους δρόμους βγήκαν οι Βρετανοί για να αποχαιρετήσουν τη μακροβιότερη μονάρχη. Νωρίτερα, η νεκρώσιμος ακολουθία έγινε στο Αββαείο του Γουεστμίνστερ, ενώ ακολούθησε μεγαλειώδης πομπή από το Αββαείο μέχρι την Αψίδα του Ουέλινγκτον, όπου η σορός της μεταφέρθηκε από τον κιλλίβαντα στη νεκροφόρα κι από εκεί οδικώς για το Ουίνδσορ.

