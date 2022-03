Στην πιο σκληρή φάση η ρωσική εισβολή - Στον αέρα οι συζητήσεις

Κι αυτό διότι η Μόσχα και ο Βλαντιμίρ Πούτιν επιδιώκουν την πλήρη επικράτηση στο στρατιωτικό πεδίο, ώστε να επιβάλλουν τις πολιτικές και όποιες άλλες λύσεις επιθυμούν, οδηγώντας την Ουκρανία στον πλήρη έλεγχό τους στο μέλλον.

Ο δε Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι έχει προτεραιότητα να ενισχύσει την αμυντική ικανότητα της χώρας του, γνωρίζοντας προφανώς ότι εάν δεν αλλάξουν κάπως οι συσχετισμοί στο πολεμικό πεδίο, η ρωσική προέλαση δεν πρόκειται να σταματήσει. Γι’ αυτό και στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Reuters και στο CNN, ζήτησε από τα μέλη του ΝΑΤΟ να επιβάλουν μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων για να σταματήσουν τη ρωσική πολεμική αεροπορία – η Συμμαχία έχει αρνηθεί προς το παρόν να εμπλακεί ευθέως στις πολεμικές συγκρούσεις. «Οι εταίροι μας, εάν δεν είναι έτοιμοι να πάρουν την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, επειδή η Ρωσία δεν θέλει, θα πρέπει να επεξεργαστούν κοινές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι.

President Volodymyr Zelenskiy swept to power three years ago promising to end a war with Moscow-backed separatists in eastern Ukraine. The 44-year-old former comic is now rallying the nation with his selfie videos and giving voice to Ukrainian defiance of the Russian invasion pic.twitter.com/0VNmakYonC

— Reuters (@Reuters) March 2, 2022