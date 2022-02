Στις 11:00 αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις για Ουκρανία και Ρωσία

Η Ρωσία ενδιαφέρεται να επιτευχθεί συμφωνία που να είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών στις συνομιλίες της με την Ουκρανία, δήλωσε ο Ρώσος διαπραγματευτής Βλαντίμιρ Μεντίνσκι σήμερα, καθώς Ρώσοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι ετοιμάζονται να συναντηθούν στα σύνορα Ουκρανίας- Λευκορωσίας. Ο Μεντίνσκι δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να ξεκινήσουν στις 12:00 (τοπική ώρα, 11:00 ώρα Κύπρου).

Οι λευκορωσικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι είναι έτοιμες να υποδεχθούν τις συνομιλίες που προβλέπεται να διεξαχθούν ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, πέμπτη ημέρα σήμερα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. «Ο τόπος των συνομιλιών ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία στη Λευκορωσία είναι έτοιμος και εμείς αναμένουμε τις αντιπροσωπείες», ανακοίνωσε το λευκορωσικό υπουργείο Εξωτερικών στο Facebook.

Αυτό δημοσίευσε φωτογραφία της αίθουσας όπου θα διεξαχθούν οι συνομιλίες, στην οποία υπάρχει ένα μακρύ τραπέζι με περίπου δέκα θέσεις σε κάθε πλευρά και τις σημαίες των τριών χωρών στο βάθος. Η Ουκρανία αποδέχθηκε χθες, Κυριακή, την ιδέα διεξαγωγής διαπραγματεύσεων μολονότι όπως είπε «δεν το πιστεύει πάρα πολύ» ότι αυτές θα μπορούσαν να δώσουν τέλος στη ρωσική εισβολή που ξεκίνησε την Πέμπτη το πρωί.

Οι συνομιλίες ανάμεσα στις αντιπροσωπείες της Ουκρανίας και της Ρωσίας προβλέπεται να διεξαχθούν στα σύνορα ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Λευκορωσία, παρά το γεγονός ότι η τελευταία χρησιμεύει ως βάση οπισθοφυλακής για τις δυνάμεις της Μόσχας στην επίθεσή τους στο Κίεβο. Οι συνομιλίες αυτές θα διεξαχθούν «χωρίς προαπαιτούμενα», σύμφωνα με την Ουκρανία, η οποία δηλώνει ότι δεν σκοπεύει «να συνθηκολογήσει». Σύμφωνα με το Κίεβο, ο Λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάντερ Λουκασένκο, σύμμαχος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, δεσμεύτηκε ότι τα ρωσικά αεροσκάφη, ελικόπτερα και πύραυλοι που έχουν αναπτυχθεί στο έδαφός της χώρας του θα παραμείνουν εκεί κατά τη διάρκεια της άφιξης, των διαπραγματεύσεων και της αποχώρησης της ουκρανικής αντιπροσωπείας.

Οι συνομιλίες μεταξύ της Ρωσικής και της Ουκρανικής αντιπροσωπείας θα διεξαχθούν στα σύνορα της Ουκρανίας με τη Λευκορωσία, κοντά στον ποταμό Πρίπιατ και ήρθαν μετά από τελεσίγραφο που απέστειλε η Μόσχα στο Κίεβο, το μεσημέρι της Κυριακής. Πριν τη σημερινή συνάντηση ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα ανέφερε σε διάγγελμά του ότι «μέχρι να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, θα συνεχίσουμε να δίνουμε μάχη. Δεν θα υποκύψουμε, δεν θα δώσουμε ούτε μέτρο από το έδαφός μας». Υποστήριξε δε ότι η κίνηση του Πούτιν να θέσει σε συναγερμό τις δυνάμεις για τα πυρηνικά, ήρθε λίγο μετά την ανακοίνωση για τις συνομιλίες των δύο πλευρών, προκειμένου να πιέσει, αλλά ξεκαθάρισε ότι η χώρα του δεν θα υποχωρήσει.

Αυξάνεται η πίεση από τη Δύση

Με την Ουκρανία να αμύνεται ηρωικά, η δύση κινείται πλέον το τελευταίο τριήμερο δυναμικά, κλιμακώνοντας τον οικονομικό στραγγαλισμό και τη διεθνή απομόνωση της Μόσχας, ενώ βοηθά σημαντικά με στρατιωτική συνδρομή τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι να οργανώσει την άμυνα της χώρας του έναντι της ρωσικής επίθεσης. Σε μία αποφασιστική κίνηση χθες βράδυ και απαντώντας στην πυρηνική απειλή, που απηύθυνε νωρίτερα ο Πούτιν, η Ευρωπαϊκή Ένωση κλείνει τον εναέριο χώρο της για τα ρωσικά αεροσκάφη.

VIDEO: Ukrainians block path of Russian tanks.

On the outskirts of Koryukivka people are blocking the movement of Russian soldiers. Reports suggest Russian soldiers stopped to ask for directions and were surrounded by locals to prevent them from moving towards Kyiv pic.twitter.com/sWViXmARMi

— AFP News Agency (@AFP) February 28, 2022