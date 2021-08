Στο Κρεμλίνο η Μέρκελ - Ξεκίνησαν οι συζητήσεις με Πούτιν

Ξεκίνησαν στο Κρεμλίνο οι συνομιλίες μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και της Γερμανίδας Καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ, λίγη ώρα αφότου η ίδια κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Άγνωστου στρατιώτη στον κήπο του Αλεξάνδρου.

Κατά την έναρξη της συνάντησης στο Κρεμλίνο, που πραγματοποιείται σε κλειστό σχήμα, η καγκελάριος της Γερμανίας, με την ευκαιρία της τελευταίας επίσκεψης που πραγματοποιεί στον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, τάχθηκε υπέρ της συνέχισης του διαλόγου με τη Ρωσία παρά τις «βαθιές διαφορές».

«Ακόμη κι αν έχουμε βαθιές διαφορές, μιλάμε μεταξύ μας και αυτό πρέπει να συνεχιστεί», δήλωσε στο Κρεμλίνο η Γερμανίδα καγκελάριος, η οποία θα εγκαταλείψει την εξουσία το φθινόπωρο, απευθυνόμενη στον Πούτιν.

Merkel to hold talks with Putin

▪️#Germany's Chancellor Merkel flew to Moscow for talks with Russia's President Putin with ties at post-Cold War lows. ▪️Relations soured in 2014 when #Russia annexed Crimea from Ukraine, drawing broad condemnation and sanctions from the #West. pic.twitter.com/oTzcXLU20b

— EHA News (@eha_news) August 20, 2021