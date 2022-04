Στον ΟΗΕ σήμερα η σφαγή στην Μπούτσα

Στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συζητηθούν σήμερα οι βαρβαρότητες του ρωσικού στρατού κατά αμάχων στην ουκρανική πόλη Μπούτσα, με την παγκόσμια κοινότητα να είναι σοκαρισμένη από τις εικόνες σφαγής, τη Δύση να ετοιμάζει νέες κυρώσεις, αν και η Ευρώπη παραμένει διχασμένη για το ενεργειακό εμπάργκο, με τη Μόσχα πάντως να επιμένει ότι πρόκειται για προβοκάτσια και να αρνείται.

Ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία και η Γαλλία προχώρησαν σε απελάσεις ρώσων διπλωματών, με το Κρεμλίνο να προειδοποιεί ότι θα απαντήσει με τον ίδιο τρόπο, ενώ ξέσπασε και νέος γύρος σύγκρουσης ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Μόσχα, με τον Τζο Μπάιντεν να χαρακτηρίζει τον Βλαντιμίρ Πούτιν «εγκληματία πολέμου», που πρέπει να λογοδοτήσει και τον ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ να απαντά ότι «κάποιοι στη Δύση έχουν προβλήματα με τη συνείδησή τους».

VIDEO: Zelensky calls killings in Bucha genocide. Ukrainian President Volodymyr Zelensky says that the deaths of dozens of people in the town of Bucha outside the capital of Kyiv reclaimed from Russian forces will be deemed as "genocide" by international leaders pic.twitter.com/3CMx20i2Ud — AFP News Agency (@AFP) April 5, 2022

Στη σημερινή συνεδρίαση του Σ.Α. του ΟΗΕ θα μιλήσει ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος όχι μόνο αναμένεται να ζητήσει έρευνα και να αντιμετωπιστούν οι ρωσικές ενέργειες ως εγκλήματα πολέμου, αλλά να καταγγείλει ότι χειρότερες φρικαλεότητες από αυτές στην Μπούτσα έχουν γίνει στην πόλη Μποροντιάνκα. Σύμφωνα με Ουκρανή γενική εισαγγελέας Ιρίνα Βενεντικτόβα, ο μεγαλύτερος αριθμός εγκλημάτων πολέμου και με περισσότερα θύματα, διαπράχθηκε σε αυτή την περιοχή βορειοδυτικά του Κιέβου.

Σε διάγγελμά του αργά χθες τη νύχτα ο Ζελένσκι δήλωσε ότι πρέπει να διεξαχθεί όσο πιο διαφανής έρευνα είναι δυνατόν, τονίζοντας ότι στην Μπούτσα βρέθηκαν ομαδικοί τάφοι και υπολογίζεται ότι σκοτώθηκαν πάνω από 300 άμαχοι.

Πάντως στον ΟΗΕ το κλίμα αναμένεται να είναι τεταμένο σήμερα, καθώς ήδη από χθες Δευτέρα άρχισαν οι καντρίλιες με τη ρωσική αντιπροσωπεία. Ο ρώσος πρεσβευτής Βασίλι Νεμπένζια ισχυρίστηκε ότι οι σφαγές δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία «σκηνοθετημένη προβοκάτσια» για να δυσφημιστεί η χώρα του. Ζήτησε μάλιστα να γίνει χθες έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, πρόταση που απορρίφθηκε από τη Βρετανική προεδρία, η οποία επικαλέστηκε τη σημερινή προγραμματισμένη σύγκληση του οργάνου, στην οποία θα είναι παρών και ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

WARNING: GRAPHIC CONTENT - Global outrage spread over civilian killings in Bucha and is likely to galvanize the U.S. and Europe into additional sanctions against Moscow, possibly including some restrictions on energy that Europe still imports from Russia https://t.co/D9GG0qRE4Z pic.twitter.com/X3X74gOE5a — Reuters (@Reuters) April 4, 2022

Σφοδρή αμερικανική αντίδραση

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να επιβάλουν νέες κυρώσεις στη Ρωσία μέσα στην εβδομάδα, προειδοποιεί από την Ουάσιγκτον ο σύμβουλος Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν, ενώ ο ίδιος ο Τζο Μπάιντεν επιμένει στους υψηλούς τόνους κατά του Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Αυτός ο τύπος είναι βάναυσος. Αυτό που συνέβη στην Μπούτσα είναι εξοργιστικό και το είδαν όλοι. Νομίζω ότι είναι έγκλημα πολέμου. Θα πρέπει να λογοδοτήσει» δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στον ρώσο πρόεδρο, τον οποίο χαρακτήρισε και πάλι «εγκληματία πολέμου».

U.S. President Joe Biden called for a trial of Putin as a war criminal pic.twitter.com/WODCWgXAXy — NEXTA (@nexta_tv) April 4, 2022

Πάντως διευκρίνισε ότι πρέπει να συνεχιστεί η συλλογή στοιχείων, που να επιτρέψει μία δίκη για εγκλήματα πολέμου, ενώ την ίδια ώρα πηγές από το αμερικανικό Πεντάγωνο έλεγαν ότι ο αμερικανικός στρατός δεν είναι σε θέση να έχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση για τις Ουκρανικές αναφορές ότι ρωσικές δυνάμεις διέπραξαν τις φρικαλεότητες στην Μπούτσα.

«Δεν έχουμε κανένα λόγο να αντικρούσουμε τους ισχυρισμούς της Ουκρανίας για αυτές τις φρικαλεότητες, είναι σαφώς, βαθιά ανησυχητικό, αλλά το Πεντάγωνο δεν μπορεί να το επιβεβαιώσει αυτόνομα και μόνο του» διευκρίνιζε αξιωματούχος υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Στον κ. Μπάιντεν απάντησε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος είπε ότι «τα σχόλια που έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ για τον Βλαντίμιρ Πούτιν δείχνουν ότι κάποιοι στη Δύση έχουν προβλήματα με τη συνείδησή τους» και προανήγγειλε συνέντευξη Τύπου με την οποία η Μόσχα θα απαντήσει στις κατηγορίες που της προσάπτουν. Αλλά και η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, ισχυρίστηκε ότι οι εικόνες από την Μπούτσα «παραγγέλθηκαν» από τις ΗΠΑ για να κατηγορηθεί η Μόσχα. «Ποιοί είναι αυθεντία στην προβοκάτσια; Φυσικά οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Πάντως και οι ευρωπαϊκές αντιδράσεις συνεχίζονται. Η Γερμανία απελαύνει 40 Ρώσους διπλωμάτες, η Γαλλία 30, η Λιουανία απέλασε τον Ρώσο πρεσβευτή στο Βίλνιους, με τη Μόσχα πάντως να μην μένει άπραγη. Όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, η χώρα του θα ανταποδώσει αυτές τις απελάσεις διπλωματών της και η αντίδρασή της «θα είναι συμμετρική και καταστροφική για τις διμερείς σχέσεις».

Η αποκάλυψη της σφαγής στη Μπούτσα προκάλεσε ένα κύμα κατακραυγής από τη Δύση. Ο πρόεδρος της Γερμανίας Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ παραδέχθηκε ότι η χώρα του έκανε λάθη στην πολιτική της έναντι της Ρωσίας, ενώ ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον μίλησε για «ασυγχώρητη σφαγή» και προειδοποίησε ότι «το Ηνωμένο Βασίλειο δε θα μείνει αδρανές, εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε πως οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν».

Η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Λιζ Τρας ζήτησε την αποπομπή της Ρωσίας από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Ο αρμόδιος για τις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζοσέπ Μπορέλ προειδοποίησε ότι «οι δράστες των εγκλημάτων πολέμου θα λογοδοτήσουν», ενώ για «γενοκτονία» έκανε λόγο και ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

Όσο για την κλιμάκωση των κυρώσεων πάντως από τη Δύση, υπάρχει διχασμός για την επέκτασή τους σε ένα ενεργειακό εμπάργκο. Κυρίως από τη Γερμανία εκφράζονται έντονες επιφυλάξεις για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, καθώς η οικονομία της έχει ακόμα μεγάλη εξάρτηση, ενώ τη διάθεση να βάλει βέτο σε ένα τέτοιο μέτρο εξέφρασε η Αυστρία. Αντίθετα η Ιταλία δηλώνει ότι είναι πλέον διατεθειμένη να μην αποτρέψει μέτρα στο ενεργειακό πεδίο κατά της Ρωσίας.

Πάντως πέραν της Γερμανίας, χώρες, όπως η Σλοβακία, η Ουγγαρία, η Βουλγαρία δείχνουν εξαιρετικά επιφυλακτικές, με την Πολωνία και τις Βαλτικές να πιέζουν για εμπάργκο. Το θέμα είναι για πρώτη φορά και εξαιτίας των όσων συνέβησαν στην Μπούτσα, τόσο πολύ στις ευρωπαϊκές συζητήσεις.

