Στρατιωτικό αεροσκάφος της Χιλής συνετρίβη με 38 επιβάτες

Χιλιανό στρατιωτικό αεροσκάφος τύπου C-130 Hercules, με 38 επιβάτες, εξαφανίστηκε τη Δευτέρα (09/12) από τα ραντάρ κατά τη διάρκεια της πτήσης του με προορισμό την Ανταρκτική, όπου θα έκανε λογιστική εργασία.

Συγκεκριμένα, η σχετική ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας της Χιλής επισημαίνει:

«Η Χιλιανή Πολεμική Αεροπορία αναφέρει ότι, σήμερα [σ.σ. 09/12] το απόγευμα, ένα αεροσκάφος C-130 Hercules του Αεροπορικού Ομίλου #10 απογειώθηκε στις 04:55 μ.μ. [τοπική ώρα] και έχασε ραδιοφωνική επαφή στις 06:13 μ.μ. [τοπική ώρα]».

Στο αεροσκάφος επιβαίνουν 38 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 17 είναι μέλη πληρώματος.

Έχει σημάνει κατάσταση συναγερμού και οι ομάδες διάσωσης έχουν ενεργοποιηθεί από τις αρχές.

Το αεροσκάφος ταξίδευε από την πόλη Πούντα Αρένας προς την αεροπορική βάση του Προέδρου Εντουάρντο Φρέι Μοντάλβα στην Ανταρκτική.

