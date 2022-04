Στρατιωτικό εργοστάσιο έγινε στόχος ρωσικού βομβαρδισμού σε Κίεβο

Ένα στρατιωτικό εργοστάσιο σε προάστιο του Κιέβου, το οποίο κατασκευάζει κυρίως άρματα μάχης και τεθωρακισμένα οχήματα, έγινε σήμερα το πρωί στόχος βομβαρδισμού, διαπίστωσε δήμοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, ενώ το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν στο Κίεβο ένα στρατιωτικό εργοστάσιο.

Μεγάλος αριθμός στρατιωτικών και αστυνομικών βρίσκονται στον τόπο της επίθεσης και εμποδίζουν την πρόσβαση στο συγκρότημα του εργοστασίου, απ' όπου υψώνεται καπνός. Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο έγραψε στο Facebook πως δεν έχει μέχρι στιγμής πληροφορίες για θύματα.

There is a huge column of smoke in one of #Kyiv's districts. People heard what sounded like an explosion. pic.twitter.com/kv0kAp1JmK

— NEXTA (@nexta_tv) April 16, 2022