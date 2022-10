Στρατιωτικός νόμος σε προσαρτημένες περιοχές Ουκρανίας από Πούτιν

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, ανακοίνωσε ότι υπέγραψε διάταγμα για την επιβολή στρατιωτικού νόμου στις τέσσερις ουκρανικές περιοχές που προσαρτήθηκαν από τη Ρωσία ;όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass.

Ο Πούτιν απευθύνεται αυτή τη στιγμή σε συνεδρίαση του συμβουλίου εθνικής ασφάλειας, όπως γράφει ο Andrew Roth του Guardian.

Putin has begun speaking. He is announcing the introduction of martial law in the four regions that were "annexed" from Ukraine.

Putin says he's introducing martial law in the four partially occupied Ukrainian regions he annexed last month. This is portrayed as a technicality – he said it de facto already exists – but is a clear response to recent military setbacks as Ukraine's counteroffensive advances. pic.twitter.com/zTOanR1N1C

— max seddon (@maxseddon) October 19, 2022