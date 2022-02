Στρατιωτικός νόμος στην Ουκρανία – Ήχησαν σειρήνες στο Κίεβο

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάλεσε σήμερα τους συμπολίτες του να "μην πανικοβάλλονται" καθώς άρχισε ρωσική επίθεση και τους υποσχέθηκε τη "νίκη", γνωστοποιώντας ταυτόχρονα πως επέβαλε στρατιωτικό νόμο σε όλη την επικράτεια.

"Μην πανικοβάλλεστε, είμαστε έτοιμοι για όλα, θα νικήσουμε", ανέφερε ο κ. Ζελένσκι σε βίντεο που μεταφορτώθηκε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook, προσθέτοντας ότι η Ρωσία έπληξε στρατιωτικές υποδομές και θέσεις της συνοριοφρουράς.

Λίγη ώρα αργότερα, ήχησαν οι σειρήνες της αεράμυνας στο Κίεβο, την ουκρανική πρωτεύουσα. Η ρωσική επιχείρηση, που βρίσκεται σε εξέλιξη σε αρκετές πόλεις της Ουκρανίας, σκοπό έχει "να καταστραφεί το ουκρανικό κράτος, να καταληφθεί η επικράτειά της διά της βίας και να επιβληθεί κατοχή", ανέφερε εξάλλου το ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Air raid sirens as refugee convoy hits traffic on outskirts of Kyiv. This is very, very real now. pic.twitter.com/XzPK7BpCqj

— Max Hunder (@Max_Hunder) February 24, 2022