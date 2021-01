Σύμβουλος Ερντογάν για δημοσιογράφο: Θα τον ταΐσουμε σε καρχαρίες

Να «ταΐσει στους καρχαρίες» τον αυτοεξόριστο -στη Σουηδία- Τούρκο δημοσιογράφο Αμπντουλάχ Μποζκούρτ, απειλεί ο Μεσούτ Χακκί Τζασίν, σύμβουλος ασφαλείας και εξωτερικής πολιτικής του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν.

President Erdoğan’s advisor says Turkey’s intel agency will feed Swedish-based Turkish journalist to the sharkshttps://t.co/GvTJcvwspD pic.twitter.com/2BUeRjSz4g

— Nordic Monitor (@nordicmonitor) January 21, 2021