Συναγερμός σε αεροδρόμιο του Βερολίνου για βόμβα του Β'Π.Π.

Το αεροδρόμιο Schonefeld του Βερολίνο έχει αποκλειστεί από τις Αρχές λόγω βόμβας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Σε ανακοίνωσή του το αεροδρόμιο σημειώνει ότι έχουν ήδη ακυρωθεί ορισμένες πτήσεις, ενώ άλλες έχουν εκτραπεί.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου γνωστοποίησε ότι η βόμβα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών και άμεσα κλήθηκαν οι Αρχές.

Το αεροδρόμιο βρίσκεται περίπου 18 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της γερμανικής πρωτεύουσας και σύμφωνα με στοιχεία του 2017, από εκεί περνούν περί τα 13 εκατομμύρια ταξιδιώτες κάθε χρόνο.

Aktueller Passagierhinweis: #Flugbetrieb am Flughafen Schönefeld #SXF wegen Fundes einer Weltkriegsbombe eingestellt. Wir informieren in Kürze weiter. // Passenger note: Flight operations at Schönefeld Airport #SXF interrupted due to a World War II bomb finding. We'll inform soon pic.twitter.com/r71TsKQMOE

— Berlin Airport Service (@berlinairport) November 29, 2019