Συναγερμός στη Βιέννη - Πληροφορίες για πυροβολισμούς σε συναγωγή

Μεγάλη κινητοποίηση στο κέντρο της Βιέννης αναφέρει η αυστριακή εφημερίδα Kronen Zeitung.

Επίθεση φέρεται να πραγματοποιήθηκε σε συναγωγή της Βιέννης πριν από λίγο, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Kronen Zeitung (την αυστριακή εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας), ακούστηκαν πυροβολισμοί στην Σβεντενπλατς (Schwedenplatz), κοντά σε συναγωγή.

Όπως μεταδίδει η ίδια πηγή, τουλάχιστον ένας αστυνομικός έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας.

Σύμφωνα με την Krone, η εσωτερική υπηρεσία ασφαλείας της κοινότητας Ισραηλινών στην Αυστρία, έχει δώσει εντολή σε όλους τους Εβραίους πολίτες να μην εγκαταλείψουν τα διαμερίσματα ή τα σπίτια τους.

Area around Schwedenplatz (across the canal). Area cleared and heavy police presence pic.twitter.com/XdIxSk1p0P

— The Autsiders (@TAutsiders) November 2, 2020