Συναγερμός στη Γαλλία: Φωτιά σε καθεδρικό ναό στη Νάντη

Συναγερμός έχει σημάνει στη γαλλική πόλη Νάντη, καθώς ξέσπασε φωτιά στον καθεδρικό ναό του Αγίου Πέτρου – Αγίου Παύλου.

Όπως γράφει το BBC, στο σημείο έσπευσαν 60 πυροσβέστες, που ρίχτηκαν στη «μάχη» της κατάσβεσης.

The Cathedral of Nantes is on fire. Another electrical fault? pic.twitter.com/IneijjMLJD

— Ian Miles Cheong (@stillgray) July 18, 2020