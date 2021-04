Συναγερμός στη Νέα Υόρκη: Νεκρός και τραυματίες

Περιστατικό με μαζικούς πυροβολισμούς σημειώθηκε στη Νέα Υόρκη κοντά σε σούπερ μάρκετ σύμφωνα με όσα ανέφερε η Αστυνομία το απόγευμα της Τρίτης.

Ως αποτέλεσμα επί του παρόντος ο τραγικός απολογισμός είναι ένας νεκρός και δύο τραυματίες.

Ο φερόμενος ως δράστης δεν έχει ακόμα συλληφθεί με τις Αρχές να ζητούν από τους πολίτες «να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους».

Αξίζει να σημειωθεί ότι επί του παρόντος τα κίνητρα του δράστη είναι άγνωστα ενώ έχει στηθεί ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

UPDATE: The #NassauCountyPD can confirm that 3 people were shot inside the West Hempstead Stop & Shop; 2 are in the hospital & there was one fatality. (1/2)

