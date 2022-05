Συναγερμός στην Ευρώπη για ευλογιά των πιθήκων - Πώς μεταδίδεται

Συναγερμός έχει σημάνει στις ευρωπαϊκές και αμερικανικές υγειονομικές αρχές μετά την εμφάνιση κρουσμάτων «ευλογιάς των πιθήκων».

Ήδη στη Βρετανία έχουν καταγραφεί συνολικά επτά κρούσματα της σπάνιας, ευλογιάς των πιθήκων, ενώ ο ιός έχει εντοπιστεί στην Πορτογαλία και στην Ισπανία.

Ειδικότερα η Γενική Διεύθυνση Υγείας της Πορτογαλίας επιβεβαίωσε την Τετάρτη πέντε κρούσματα ευλογιάς των πιθήκων σε νεαρούς άνδρες ενώ ανακοίνωσε ότι διερευνώνται άλλες 15 ύποπτες περιπτώσεις που εντοπίστηκαν όλες αυτόν τον μήνα στην περιοχή γύρω από την πρωτεύουσα, τη Λισαβόνα.

Την ίδια ώρα οι υγειονομικές αρχές της Ισπανίας στην Μαδρίτη δήλωσαν αργά την Τετάρτη ότι αξιολογούν 23 πιθανά κρούσματα ευλογιάς των πιθήκων σε νεαρούς άνδρες, όπως μεταδίδει το Associated Press.

Παράλληλα, το πρώτο τους κρούσμα κατέγραψαν και οι ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, οι αρχές της Μασαχουσέτης επιβεβαίωσαν την Τετάρτη ότι εμφανίστηκε κρούσμα αυτής της σπάνιας και κάποιες φορές σοβαρής ασθένειας.

Πρόκειται για έναν άνδρα που ταξίδεψε πρόσφατα στον Καναδά.

Επιπλέον, τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης νοσημάτων παρακολουθούν έξι Αμερικανούς που κάθονταν στο αεροπλάνο κοντά σε ένα Βρετανό ασθενή.

Κανείς τους δεν έχει εμφανίσει προς το παρόν συμπτώματα της νόσου.

Στην Ελλάδα ο καθηγητής Επιδημιολογίας, Γκίκας Μαγιορκίνης, τονίζει την ανάγκη «αυξημένης επαγρύπνησης» αν και εκτιμά ότι δεν βρισκόμαστε μπροστά σε μια επιδημική έξαρση.

«Καμπανάκι» Μαγιορκίνη για την «ευλογιά των πιθήκων»

Ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης αναφερόμενος στα μέχρι τώρα επιδημιολογικά στοιχεία, υπογραμμίζει πως πρώτη φορά βλέπουμε εξάπλωση σε περισσότερες από μία ευρωπαϊκές χώρες, ωστόσο εκτιμά πως δεν υπάρχει άμεσα λόγος ανησυχίας.

Ο ίδιος σημειώνει ότι τα στοιχεία συγκλίνουν στην παρατεταμένη μετάδοση μεταξύ ανθρώπων και όχι ανθρώπων από μολυσμένα ζώα.

Όσον αφορά την πιθανότητα να βλέπουμε μία σημαντική αλλαγή συμπεριφοράς του ιού ο κ. Μαγιορκίνης, αναφέρει ότι αυτή να έρχεται πιθανά ως αποτέλεσμα της μειωμένης ανοσίας από το εμβόλιο της ευλογιάς.

«Χωρίς να πιστεύω ότι υπάρχει άμεσα λόγος ανησυχίας, θα έλεγα ότι τα στοιχεία δείχνουν ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση» καταλήγει σε ανάρτησή του ο καθηγητής Επιδημιολογίας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Μαγιορκίνη:

«Όσον αφορά την εξάπλωση του ιού της ευλογιάς των πιθήκων έχουμε τουλάχιστον 3 επιδημιολογικά ενδιαφέροντα σημεία:

1) τα στοιχεία συγκλίνουν στην παρατεταμένη μετάδοση μεταξύ ανθρώπων και όχι ανθρώπων από μολυσμένα ζώα (όπως βλέπαμε στον παρελθόν)

2) πρώτη φορά στα ιστορικά βλέπουμε εξάπλωση σε περισσότερες από μία ευρωπαϊκές χώρες

3) τα κρούσματα δεν έχουν όλα μεταξύ τους άμεση σχέση, συνεπώς σίγουρα υπάρχουν αδιάγνωστοι (ασυμπτωματικοί;) φορείς της νόσου

Σε κάθε περίπτωση δεν είναι μία επιδημική έξαρση όπως αυτές που γνωρίζαμε για αυτόν τον ιό και έχουμε συνηθίσει, και συνεπώς είναι σημαντικό να σκεφτούμε out of the box, καθώς υπάρχει η πιθανότητα να βλέπουμε μία σημαντική αλλαγή συμπεριφοράς του ιού ως αποτέλεσμα και της μειωμένης ανοσίας από το εμβόλιο της ευλογιάς.

Χωρίς να πιστεύω ότι υπάρχει άμεσα λόγος ανησυχίας, θα έλεγα ότι τα στοιχεία δείχνουν ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνιση».

Πόσο συχνή είναι η ευλογιά των πιθήκων

Η ευλογιά των πιθήκων προκαλείται από τον ιό της ευλογιάς των πιθήκων, μέλος της ίδιας οικογένειας ιών με την ευλογιά, αν και είναι πολύ λιγότερο σοβαρή και οι ειδικοί λένε ότι οι πιθανότητες μόλυνσης είναι μικρές.

Εμφανίζεται κυρίως σε απομακρυσμένες περιοχές των χωρών της Κεντρικής και Δυτικής Αφρικής, κοντά σε τροπικά δάση.

Ποια είναι τα συμπτώματα

Τα αρχικά συμπτώματα σύμφωνα με το BBC περιλαμβάνουν πυρετό, πονοκεφάλους, πρηξίματα, πόνους στην πλάτη, μυϊκούς πόνους και γενική ατονία.

Μόλις υποχωρήσει ο πυρετός, μπορεί να αναπτυχθεί εξάνθημα, που συχνά ξεκινά από το πρόσωπο και στη συνέχεια εξαπλώνεται σε άλλα μέρη του σώματος, συνηθέστερα στις παλάμες των χεριών και στα πέλματα των ποδιών.

Το εξάνθημα, μπορεί να επιφέρει φαγούρα, περνά από διαφορετικά στάδια και διαρκεί από 14 έως 21 ημέρες πριν υποχωρήσει.

Πώς μεταδίδεται

Η ευλογιά των πιθήκων μπορεί να μεταδοθεί όταν κάποιος βρεθεί σε στενή επαφή με ένα μολυσμένο άτομο.

Ο ιός μπορεί να εισέλθει στο σώμα μέσω πληγής στο δέρμα, της αναπνευστικής οδού ή μέσω σταγονιδίων που μπαίνουν στα μάτια, τη μύτη ή το στόμα.

Μπορεί επίσης να μεταδοθεί με επαφή με μολυσμένα ζώα όπως μαϊμούδες, αρουραίους και σκίουρους ή από αντικείμενα μολυσμένα από ιούς, όπως κλινοσκεπάσματα και ρούχα.

Πόσο επικίνδυνος είναι ο ιός

Οι περισσότερες περιπτώσεις του ιού είναι ήπιες, μερικές φορές μοιάζουν με ανεμοβλογιά και υποχωρούν από μόνες τους μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Ωστόσο, η ευλογιά των πιθήκων μπορεί μερικές φορές να είναι πιο σοβαρή και έχει αναφερθεί ότι έχει προκαλέσει θανάτους στη δυτική Αφρική.

