Συναγερμός στην Ισπανία: Έκρηξη ηφαιστείου στο νησί Λα Πάλμα

Έκρηξη ηφαιστείου σημειώθηκε σήμερα στο νησί Λα Πάλμα, στις Κανάριες Νήσους της Ισπανίας, έγινε γνωστό από την τοπική κυβέρνηση.

Μια τεράστια στήλη καπνού υψώθηκε μετά την έκρηξη στις 15.15 τοπική ώρα στο εθνικό πάρκο Cumbre Vieja στο νότιο τμήμα της νήσου, σύμφωνα με την κυβέρνηση των Καναρίων Νήσων.

