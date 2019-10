Συναγερμός στις ΗΠΑ: Επίθεση με μαχαίρι κοντά στο Καπιτώλιο

Η Μητροπολιτική Αστυνομία αναζητά ένα 14χρονο κορίτσι που εκτιμάται ότι έχει σχέση με το περιστατικό, σύμφωνα με το Associated Press.

Η αστυνομία δήλωσε ότι το θύμα δεν ανέπνεε όταν έφτασαν στο σημείο οι πρώτες βοήθειες, ενώ οι αρχές αποφάσισαν να κλείσει προσωρινά ο σταθμός του μετρό κοντά στο Καπιτώλιο.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και για την ώρα, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το περιστατικό συνδέεται με το Καπιτώλιο ή το Κογκρέσο, ενώ άγνωστα παραμένουν τα κίνhτρα της επίθεσης.

Capitol South Station: MTPD, MPD, USCP & DC EMS o/s responding to a confirmed stabbing. Details will follow. The station is CLOSED at this time. Trains on Blue/Orange/Silver are bypassing the station. Use Federal Center SW or Eastern Market as alternates. #wmata

