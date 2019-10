Συναγερμός στις ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε εκκλησία Νιου Χάμσαϊρ

Συναγερμός έχει σημάνει στην πόλη Πέλχαμ του Νιου Χάμσαϊρ των ΗΠΑ έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς εντός εκκλησίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν αναφορές για τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας καθώς και ασθενοφόρα.

Παράλληλα, η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί στενά το περιστατικό.

Celebration of life ceremony scheduled for noon for Luis Garcia was scheduled for noon today at New England Pentecostal Ministries - now an active police scene . #wmur pic.twitter.com/4WPP2fG9Sr

— Amy Coveno (@amyWMUR) October 12, 2019