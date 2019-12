Συναγερμός στο Έσσεξ – Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε παιδιά

Συναγερμός έχει σημάνει στο στο Λόουτον του Έσεξ, καθώς ένα αυτοκίνητο έπεσε σε παιδιά, έξω από γυμνάσιο Ντέμπντεν.

Σύμφωνα με τις αρχές το τροχαίο είναι «σοβαρό». Η αστυνομία προσπαθεί να εντοπίσει ένα ασημένιο Ford KA, που πιθανώς έχει υποστεί ζημιά στο μπροστινό μέρος.

Πάντως, ένας πατέρας, που δεν θέλησε να δημοσιοποιήσει τα στοιχεία του δήλωσε στο EssexLive ότι το αυτοκίνητο πέρασε στο πεζοδρόμιο, η φίλη της κόρης του αναπήδησε στο καπό, ενώ ένα άλλο αγόρι χτυπήθηκε πολύ άσχημα. «Όλοι είναι σε σοκ» ανέφερε ο πατέρας, διευκρινίζοντας ότι η κόρη του χτυπήθηκε από τον καθρέφτη.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, το ατύχημα έγινε περίπου στις 3.30 το μεσημέρι (τοπική ώρα, ώρα Ελλάδος 5.30). Το αυτοκίνητο δεν σταμάτησε, αλλά συνέχισε την πορεία του. Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή και κάλεσε τους κατοίκους να την αποφεύγουν.

Η αστυνομία, με ανάρτησή της στο Twitter, ζήτησε από τυχόν μάρτυρες να παράσχουν όποια πληροφορία διαθέτουν για το συμβάν. «Καλούμε τον κόσμο να μην κάνει εικασίες για τις συνθήκες ή τα πρόσωπα που εμπλέκονται. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η ενημέρωσή μας είναι ακριβής», τόνισε στο μήνυμα αυτό.

Στο σημείο βρίσκονται και ασθενοφόρα, που κάνουν λόγο για «αριθμό ασθενών», με τα βρετανικά Μέσα ενημέρωσης να μιλούν για τραυματισμό πολλών παιδιών. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα νεκρό παιδί.

#BREAKING : Loughton , England - Multiple children have been hit by a vehicle near Debden Park High School in #Loughton , Essex. pic.twitter.com/iGzozr0Afp

We remain at the scene of this collision in #Loughton and the picture is fast moving. We would urge people not to speculate on the circumstances or people involved. We must make sure our updates are accurate.

In the meantime any witnesses please follow the request below. https://t.co/jSmj0Pywja

— Essex Police (@EssexPoliceUK) December 2, 2019