Συναγερμός στο Χίθροου μετα τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου

Συναγερμός έχει σημάνει στη Βρετανία ύστερα από τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στο αεροδρόμιο του Χίθροου.

Εξαιτίας του περιστατικού, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στην εκκένωση του Terminal 2.

Αναστάτωση επικρατεί στη βρετανική πρωτεύουσα λίγη ώρα αφότου ο Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε ότι χώρα του κλείνει όλες τις ταξιδιωτικές οδούς από τη Δευτέρα.

Σε ανακοίνωσή της στο Twitter η υπηρεσία του αεροδρομίου Χίθροου ανέφερε συγκεκριμένα:

«Η ομάδα μας ερευνά ύποπτο αντικείμενο που βρίσκεται στον τερματικό σταθμό 2. Ως προληπτικό μέτρο, το check in αναστέλλεται προσωρινά στον τερματικό σταθμό ενώ οι αρχές διενεργούν τους κατάλληλους ελέγχους».

«Ο τερματικός σταθμός 5 παραμένει πλήρως ανοιχτός και λειτουργικός. Ζητούμε συγνώμη από τους επιβάτες μας για οποιαδήποτε αναστάτωση», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Heathrow Terminal 2 has been completely evacuated after reports of unattended baggage being left in the airport #UB1UB2 pic.twitter.com/nX9kDp8ZUi

— UB1UB2 (@UB1UB2) January 15, 2021