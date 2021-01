Συναγερμός στο Καπιτώλιο: Σε lockdown λόγω φωτιάς (βίντεο)

Συναγερμός έχει σημάνει στις ΗΠΑ έπειτα από καπνούς που φαίνονται να βγαίνουν από κτίριο κοντά στο Καπιτώλιο.

BREAKING: Smoke rising behind Capitol building. Inauguration rehearsal appears to be evacuating. Emergency announcement playing at Capitol grounds. pic.twitter.com/86J9S8CsMY

— Jackson Proskow (@JProskowGlobal) January 18, 2021