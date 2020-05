Συναγερμός στο Λονδίνο:Ανησυχία από τεράστιο σύννεφο καπνού (VID)

Συναγερμός σήμανε στο ανατολικό Λονδίνο όταν έγινε ορατό πυκνό σύννεφο καπνού, μετά το ξέσπασμα πυρκαγιάς σε αποθηκευτικό χώρο στη βιομηχανική περιοχή Μπάρκινγκ.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς, που μαίνεται από το απόγευμα, συμμετέχουν 125 πυροσβέστες.

Φωτογραφίες που δείχνουν το μεγάλο σύννεφο μαύρου καπνού αναρτήθηκαν σε χιλιάδες λογαριασμούς χρηστών στο Twitter, με την ανησυχία να είναι διάχυτη.

Twenty fire engines and around 125 firefighters are currently tackling a fire at an industrial estate on Alfreds Way in #Barking. More info to follow pic.twitter.com/JCpiO0ca6T

