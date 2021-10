Συναγερμός στο Τέξας: Πυροβολισμοί σε σχολείο (βίντεο)

Περιστατικό με πυροβολισμούς καταγράφηκε σε Λύκειο στην περιοχή του Ντάλας, με τις πρώτες αναφορές των διεθνών ΜΜΕ να κάνουν λόγο για πολλούς τραυματίες. Σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας, ένοπλος βρίσκεται στο Λύκειο, ενώ μαθητές και προσωπικό κλειδώθηκαν στις αίθουσες.

Officials have now confirmed several people are shot following a shooting at Timberview Highschool. Students inside report both students and teachers are shot.

My daughter just texted me that there was a school school shooting at Timberview H.S. In Mansfield ISD in Arlington, TX. She sent this video that’s out. Her nearby school is on lockdown also, and we hear police sirens rushing in. Police confirm there is an active shooter. Praying pic.twitter.com/m90QzZUfTz

— Nerissa Knight (@nerissaknight) October 6, 2021