Συναγερμός στον Καναδά: Ένοπλος άνοιξε πυρ στο κέντρο της Οτάβα

Συναγερμός έχει σημάνει στην Οτάβα του Καναδά, καθώς ένοπλος άνοιξε πυρ στο κέντρο της πόλης τραυματίζοντας αρκετούς ανθρώπους.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, που ήδη απέκλεισαν την περιοχή.

Μάλιστα, η αστυνομία της Οτάβα απευθύνει έκκληση στους πολίτες να μην πλησιάζουν την περιοχή γύρω από την οδό Γκίλμορ.

Σύμφωνα με το δίκτυο CBC, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Police are responding to a shooting in the 400 block of Gilmour Street. Many injuries reported. A coordinated response is underway. Please avoid the area. Updates to follow. #ottnews https://t.co/rC9O7qGLAB

— Ottawa Police (@OttawaPolice) January 8, 2020