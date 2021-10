Συνάντηση Μπάιντεν - Ερντογάν: Με άδεια χέρια έφυγε ο Σουλτάνος

Ισχυρά μηνύματα στον Ταγίπ Ερντογάν για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος Δικαίου και τους S-400 έστειλε ο Τζο Μπάιντεν προς τον Ταγίπ Ερντογάν κατά τη συνάντησή τους στη Ρώμη που διήρκεσε μία ώρα και δέκα λεπτά, χωρίς να γίνουν δηλώσεις από τους δύο ηγέτες.

Στο τραπέζι μπήκε και η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως ανακοινώθηκε από τον Λευκό Οίκο, χωρίς να αναφέρεται το παραμικρό γιά το περιεχόμενο των συζητήσεων των δύο ηγετών. Ωστόσο, πριν από την συνάντηση, Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν προαναγγείλει ότι ο Μπάιντεν θα καλούσε τον Ερντογάν να σταματήσει την πολιτική της έντασης στην περιοχή - όπως πράττει εσχάτως η Τουρκία ανατολικά της Κρήτης και δυτικά της Κύπρου, με αφορμή τις επικείμενες γεωτρήσεις που έχει προγραμματίσει η Κυπριακή Δημοκρατία σε θαλάσσια περιοχή εντός της ΑΟΖ της.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου δεν γίνεται η παραμικρή αναφορά στο πρόσφατο αίτημα της Άγκυρας για αγορά μαχητικών F-16 νέας γενιάς, μετά από τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35: ο «πλανητάρχης» επιβεβαίωσε μεν την αμυντική συνεργασία των δύο χωρών και την ιδιαίτερη σημασία της Τουρκίας ως νατοϊκού συμμάχου, αλλά επανέλαβε τις «ανησυχίες των ΗΠΑ» για την αγορά του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400 από την Τουρκία.

Στον απόηχο και των απειλών Ερντογάν για την απέλαση 10 πρεσβευτών - μεταξύ αυτών και του Αμερικανού, για την κοινή παρέμβασή τους εναντίον της κράτησης χωρίς δίκη του επιχειρηματία Οσμάν Καβαλά - ο Μπάιντεν τόνισε τη σημασία που έχουν για τις ΗΠΑ «οι ισχυροί δημοκρατικοί θεσμοί και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου για την ειρήνη και την ευημερία».

Από την πλευρά τους, οι Τούρκοι αξιωματούχοι μετέφεραν ένα «πολύ θετικό κλίμα» από την συνάντηση, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι περιορίζονταν να αναφέρουν ότι συμφωνήθηκε να υπάρξει ένας μηχανισμός επίλυσης των διμερών διαφορών, όπως και να εμβαθυνθούν οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, χωρίς την παραμικρή αναφορά για πρόοδο στα μεγάλα «αγκάθια» των αμερικανοτουρκικών σχέσεων.

Συβιλλικός ο Μπάιντεν για τα F-16

