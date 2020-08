Συνάντηση Πομπέο - Τσαβούσογλου την Κυριακή

Σύμφωνα με ανταποκρίτρια του CNNi, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη Δομινικανή Δημοκρατία την Κυριακή και έρχεται έπειτα από τις συνομιλίες που είχε ο κ. Πομπέο με τον Νίκο Δένδια.

.@SecPompeo will meet with Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu while in the Dominican Republic Sunday, @WHAAsstSecty says.

The meeting will take place days after Pompeo's meeting with @NikosDendias in Vienna today

— Jennifer Hansler (@jmhansler) August 14, 2020