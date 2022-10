Συνεδριάζουν για αντίμετρα στους βομβαρδισμούς Πούτιν οι G7

Με ένα ανελέητο σφυροκόπημα από τακτικούς βαλλιστικούς πυραύλους και ιρανικά drones- καμικάζι ξεκίνησαν από τις πρώτες, πρωινές ώρες χθες τα αντίποινα του Ρώσου Προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της Ουκρανίας, συνεπεία της έκρηξης στη γέφυρα της Κριμαίας.

Πλήττοντας στρατιωτικές, ενεργειακές και τηλεπικοινωνιακές υποδομές, αλλά και πάρκα, πλατείες και πολυκατοικίες, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις σκόρπισαν από νωρίς χθες τον τρόμο ακόμα και στους κατοίκους στο ιστορικό κέντρο του Κιέβου, οι οποίοι εκτιμούν ότι ο πόλεμος επανέρχεται ως προς την ορμή του στα επίπεδα του περασμένου Φεβρουαρίου, όταν οι ίδιοι είχαν περάσει και πάλι πολλές ώρες από την καθημερινότητά τους, στα υπόγεια καταφύγια.

#Ukrainian media publish video of the "arrivals" of two #Russian "Kalibr" cruise missiles at the Thermal Power Plant in #Kyiv . pic.twitter.com/csv8n4j2gY

Με αυστηρή σύσταση για τηλεργασία και με αναστολή λειτουργίας των σχολείων μέχρι την Παρασκευή, οι Ουκρανοί προσπαθούν τώρα να αποκωδικοποιήσουν τα επόμενα βήματα Ρώσου Προέδρου, στην σκιά του χτυπήματος της γέφυρας της Κριμαίας. Λίγες ώρες μετά τα φετινά γενέθλιά του, ο Βλαντιμίρ Πούτιν αποκάλεσε «τρομοκρατική ενέργεια» την έκρηξη στη γέφυρας της Κριμαίας και προειδοποίησε ότι θα ακολουθήσει σκληρή απάντηση, σε περίπτωση που η Ουκρανία εξακολουθεί να πλήττει νευραλγικούς στόχους της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

«Τα δεδομένα των εγκληματολογικών και άλλων εξετάσεων, καθώς και οι επιχειρησιακές πληροφορίες, δείχνουν ότι η έκρηξη της 8ης Οκτωβρίου είναι τρομοκρατική ενέργεια. Μια τρομοκρατική επίθεση με στόχο την καταστροφή των κρίσιμων πολιτικών υποδομών της Ρωσίας. Είναι επίσης προφανές ότι οι οργανωτές και οι δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης είναι οι ουκρανικές ειδικές υπηρεσίες» ανέφερε χαρακτηριστικά χθες ο Ρώσος Πρόεδρος.

Shevchenko Park in central Kyiv now. Probably the city’s busiest park, usually packed with people and street musicians pic.twitter.com/9kIS4rBiKq

Πρόκειται, άλλωστε, για την αφετηρία των αντίμετρων της Μόσχας, καθώς «μόλις παίχτηκε το πρώτο επεισόδιο, θα έρθουν και άλλα», όπως γνωστοποίησε για το χθεσινό βομβαρδισμό με 83 πυραύλους αξίας 400- 700 εκατομμυρίων δολαρίων ο πρώην Πρωθυπουργός της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, χωρίς να διαβλέπει σημάδια αποκλιμάκωσης της έντασης μεταξύ των δύο χωρών.

Με 11 νεκρούς και σοβαρά πλήγματα σε νευραλγικές υποδομές (ηλεκτρισμού, θέρμανσης, ύδρευσης κ.ά) σε περισσότερες από πέντε μεγαλουπόλεις της Ουκρανίας και με καταστροφές σε 11 κρίσιμες υποδομές, για «απόπειρα αφανισμού» εγκάλεσε από την πρώτη στιγμή το Ρώσο ομόλογό του ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος επιδίδεται με τη σειρά του σε διπλωματικό μαραθώνιο τις τελευταίες ώρες, προκειμένου να επικαιροποιηθεί η θετική στάση της διεθνούς κοινότητας απέναντι στη χώρα του.

Shocked and appalled by the vicious attacks on Ukrainian cities.

Putin’s Russia has again shown the world what it stands for: brutality and terror.

I know that Ukrainians will stay strong.

We will stand with Ukraine for as long as it takes, with all the means we have. pic.twitter.com/Q9wgh62nzF

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 10, 2022