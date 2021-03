Συνέντευξη Χάρι-Μέγκαν: Η βασίλισσα Ελισάβετ έσπασε τη σιωπή της

Η βασίλισσα Ελισάβετ «θλίβεται» για τα όσα βίωσαν ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ, αναφέρεται στην πρώτη επίσημη αντίδραση εκ μέρους των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ μετά τη συνέντευξη-«φωτιά» στην Όπρα Γουίνφρεϊ, ενώ παράλληλα επισημαίνεται ότι λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν και θα διερευνηθεί το ζήτημα που έθεσαν περί φυλετικών διακρίσεων.

«Ολόκληρη η οικογένεια θλίβεται μαθαίνοντας την πλήρη έκταση του πόσο δύσκολα ήταν τα τελευταία αυτά χρόνια για τον Χάρι και την Μέγκαν» αναφέρεται στην ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

«Τα ζητήματα που τέθηκαν, ιδίως εκείνο περί φυλετικών διακρίσεων, είναι ανησυχητικά. Αν και κάποιες αναμνήσεις ενδέχεται να ποικίλλουν, λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη και θα αντιμετωπιστούν από την οικογένεια κατ' ιδίαν» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

«Ο Χάρι, η Μέγκαν και ο Άρτσι θα παραμείνουν πάντα πολύ αγαπημένα μέλη της οικογένειας» καταλήγει το Μπάκγιχαμ.

Full statement from Buckingham Palace on behalf of The Queen pic.twitter.com/uZFZK2Dbpp

— Chris Ship (@chrisshipitv) March 9, 2021