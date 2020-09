Συνετρίβη αεροσκάφος στην Ουκρανία (Βίντεο)

Ένα στρατιωτικό αεροπλάνο Antonov AN-26 συνετρίβη την Παρασκευή κοντά στην πόλη Τσουγκέεφ της περιφέρειας Χάρκοβο της Ουκρανίας, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τις αναφορές, το αεροπλάνο συνετρίβη δίπλα σε δρόμο, στη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης.

ΝΕΟΤΕΡΟ: Ουκρανία: Συντριβή αεροσκάφους / Ανεβάινει ο αριθμός των νεκρών

Η Αστυνομία της Ουκρανίας ελέγχει πληροφορίες σχετικά με το αεροπορικό δυστύχημα στην ευρύτερη περιοχή του Χάρκοβο, ενώ μια ερευνητική και μια επιχειρησιακή ομάδα έχουν μεταβεί στο σημείο της συντριβής.

Επίσημη ενημέρωση από την Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας αναφέρει πως 18 από τους επιβαίνοντες έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλα δυο άτομα έχουν τραυματιστεί σοβαρά, με εγκαύματα στο 90% του σώματός τους. Ο επικεφαλής της περιφέρειας Χάρκοβο, ανέφερε επίσης ότι υπήρξαν και επιζώντες, χωρίς ωστόσο να αναφέρει τον αριθμό τους.

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση από το υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας, ο αριθμός των νεκρών ανέβηκε στους 20, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται αν πρόκειται για τα δύο άτομα που είχαν τραυματιστεί σοβαρά από τη σύγκρουση.

Video of the extinguished An-26 crash in #Ukraine pic.twitter.com/02VjGQ7MWN

— ThreeCalories (@ThreeCalories) September 25, 2020