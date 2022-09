Συνετρίβη ιδιωτικό αεροπλάνο Cessna ανοικτά της Λετονίας

Ιδιωτικό αεροπλάνο Cessna συνετρίβη ανοικτά των ακτών της Λετονίας σήμερα το απόγευμα, ανέφερε η σουηδική υπηρεσία διάσωσης, μετά την απογείωση μαχητικών του ΝΑΤΟ που ακολούθησαν την πορεία του.

Το αεροπλάνο Cessna 551 που ήταν εγγεγραμμένο στην Αυστρία πετούσε από τη Χερέθ στη νότια Ισπανία, από όπου απογειώθηκε στις 15:56 ώρα Ελλάδας χωρίς καθορισμένο προορισμό, σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightRadar24.

🚨#UPDATE: The plane is now turning towards #Latvia. Losing height fast. pic.twitter.com/8T8qprn7is

— Breaking News 24/7 (@Worldsource24) September 4, 2022