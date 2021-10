Σύνοδος G20: Έριξαν... ευρώ στη Φοντάνα Ντι Τρέβι οι ηγέτες (VID)

Σήμερα το πρωί, λίγο μετά τις 9 ώρα Ιταλίας οι ηγέτες της G20 μετέβησαν στο γνωστό συντριβάνι Φοντάνα Ντι Τρέβι της Ρώμης, μέσα στο οποίο έριξαν ένα ευρώ.

Σύμφωνα με την παράδοση, με τον τρόπο αυτό θα τους δοθεί η ευκαιρία να μπορέσουν να ξαναεπισκεφθούν την Αιώνια Πόλη.

Pm @narendramodi G20 leaders went over to the Fontana di Trevi in Rome for a photo op throwing the coin in the fountain. Biden didn’t participate#NarendraModi #G20RomeSummit pic.twitter.com/pCcjvEXIul

— Prem Prakash Rai (@iampremrai) October 31, 2021