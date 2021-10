Σύνοδος G20: «Ημασταν άγαρμποι» είπε ο Μπάιντεν στον Μακρόν

Ξεκίνησε χθες η σύνοδος των ηγετών της G-20 (είκοσι μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο) στη Ρώμη. Οι 20 αυτές χώρες αντιπροσωπεύουν κάτι παραπάνω από το 80% του παγκόσμιου ΑΕΠ, το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού και εκλύουν περίπου το 80% του διοξειδίου του άνθρακα. Αυτός είναι και ο λόγος που «κρατάνε στα χέρια τους» το καυτό ζήτημα της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

«Έχουμε δρόμο να διανύσουμε και πρέπει να επιταχύνουμε το βήμα προς όλους τους κλιματικούς μας στόχους», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ενώ ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι έχει ήδη ζητήσει οι συμμετέχουσες χώρες να δεσμευτούν για περιορισμό της ανόδου της θερμοκρασίας κατά 1,5 βαθμό Κελσίου. Πρόκειται για έναν από τους πιο φιλόδοξους στόχους που είχε τεθεί στη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Στο ίδιο μήκος κύματος, αλλά σε υψηλότερους τόνους και ο Μπόρις Τζόνσον.

Emmanuel Macron is all smiles as Boris Johnson shuffles past him at the G20 summit Rome.

Get more on this story: https://t.co/sAt7A1iqtI pic.twitter.com/uDCCGtzw0O

— Sky News (@SkyNews) October 30, 2021