Σύνοδος Κορυφής: Κυρώσεις για Ρωσία σε οικονομία και ενέργεια

Στη δημοσιοποίηση των συμπερασμάτων του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη Ρωσική επίθεση στην Ουκρανία, και στην οποία γίνεται γενική αναφορά στις κυρώσεις τις οποίες πρόκειται να εγκρίνουν οι ηγέτες, προχώρησε λίγη ώρα μετά την έναρξη της συνάντησης ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφωνεί στην επιβολή περιοριστικών μέτρων που καλύπτουν μεταξύ άλλων οικονομία, ενέργεια, μεταφορές και προσθέτουν νέα ονόματα στον κατάλογο κυρώσεων της ΕΕ.

Στην παράγραφο 5 των συμπερασμάτων αναφέρεται πως «η ΕΕ έχει αντιδράσει γρήγορα και αποφασιστικά στην αναγνώριση των αυτοανακηρυχθείσων αυτονομιστικών οντοτήτων και την ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεων της, παίρνοντας αποφάσεις για περιοριστικά μέτρα ως απάντηση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφωνεί σήμερα για περαιτέρω περιοριστικά μέτρα τα οποία θα επιβάλουν τεράστιες και σοβαρές επιπτώσεις στη Ρωσία για τις ενέργειες της, σε στενό συντονισμό με τους εταίρους και τους συμμάχους μας»

Όπως προστίθεται, «αυτές οι κυρώσεις καλύπτουν τον χρηματοοικονομικό τομέα, τους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών, τα αγαθά διπλής χρήσης (dual-use goods) καθώς και στους ελέγχους των εξαγωγών και τη χρηματοδότηση των εξαγωγών, την πολιτική θεωρήσεων, επιπρόσθετες καταχωρήσεις Ρώσων και νέα κριτήρια για τις καταχωρήσεις».

«Το Συμβούλιο θα υιοθετήσει χωρίς καθυστέρηση τις προτάσεις που προετοιμάστηκαν από την Κομισιόν και τον Ύπατο Εκπρόσωπο» προστίθεται.

Στα συμπεράσματα προστίθεται ακόμα το κάλεσμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου «να προχωρήσει την εργασία της προετοιμασίας και της ετοιμότητας σε όλα τα επίπεδα και καλεί την Κομισιόν ιδιαίτερα να προωθήσει αντισταθμιστικά μέτρα, μεταξύ άλλων στην ενέργεια», μέτρο που παραπέμπει στην στήριξη των κρατών μελών από ενδεχόμενες απότομες αυξήσεις των τιμών ενέργειας.

Οι ηγέτες καταδικάζουν ακόμα την «απρόκλητη και αδικαιολόγητη στρατιωτική επίθεση κατά της Ουκρανίας» και υπογραμμίζουν πως η χώρα (Ρωσία) παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, μεταξύ άλλων «το δικαίωμα της Ουκρανίας να επιλέξει τη δική της μοίρα».

Οι 27 απαιτούν από τη Ρωσία να σταματήσει αμέσως τις στρατιωτικές της ενέργειες και να αποσύρει χωρίς όρους τις δυνάμεις της από όλη την επικράτεια της χώρας.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει ακόμα τη λύπη του για την απώλεια ζωών που προκαλεί η επιθετικότητα της Ρωσίας και ζητά από τη χώρα και τους στρατιωτικούς σχηματισμούς που στηρίζει να επιτρέψουν την πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια.

Καταδικάζεται επίσης ο ρόλος της Λευκορωσίας, και η χώρα καλείται να απέχει από ανάλογες ενέργειες και να συμμορφωθεί με τις διεθνείς της υποχρεώσεις, ενώ οι ηγέτες ζητούν την κατεπείγουσα προετοιμασία και υιοθέτηση περαιτέρω κυρώσεων κατά της χώρας.

ΚΥΠΕ

Προσερχόμενος στη Σύνοδο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δηλώσει τα εξής: «Είμαστε εδώ για να ετοιμάσουμε, να οικοδομήσουμε, την άμυνά μας απέναντι σε εξελίξεις που ενδεχομένως να πνίξουν τις Ευρωπαϊκές οικονομίες. Έχω ζητήσει να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα της Έκτακτης Συνόδου μία πρόβλεψη η οποία θα εξουσιοδοτεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μελετήσει και να προτείνει άμεσα στο Συμβούλιο τη λήψη εκτάκτων μέτρων υποστήριξης των κρατών - μελών απέναντι στις ενδεχόμενες απότομες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να προστατευτούμε από έναν ενδεχόμενο εκβιασμό από ρωσικής πλευράς, και να δείξουμε ότι παραμένουμε αταλάντευτοι στον δρόμο υπεράσπισης του Διεθνούς Δικαίου και της διεθνούς νομιμότητας».

Αυτή την ώρα οι ηγέτες της Ε.Ε. έχουν μπει στο δεύτερο γύρο της συζήτησης που αφορά τις κυρώσεις που θα επιβληθούν στη Ρωσία. Μάλιστα θα ζητήσουν από την Κομισιόν να ετοιμάσει το πακέτο των κυρώσεων.

European Council conclusions on Russia’s unprovoked and unjustified military aggression against #Ukraine pic.twitter.com/fTt5HBQbLR

— Charles Michel (@CharlesMichel) February 24, 2022