Συντριβή αεροσκάφους έξω από τη Μόσχα - Συγκλονιστικό βίντεο

Το νέο ρωσικό μεταγωγικό αεροσκάφος Il-112V συνετρίβη στην περιοχή της Μόσχας, δήλωσε πηγή στο Sputnik.

«Ένα πρωτότυπο του Il-112V συνετρίβη στις 17 Αυγούστου κατά τη διάρκεια πτήσης στην περιοχή της Μόσχας», ανέφερε συγκεκριμένα η ίδια πηγή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τρεις άνθρωποι που επέβαιναν στο αεροσκάφος είναι νεκροί.

Η εταιρεία United Aircraft δήλωσε ότι έχει συσταθεί ειδική ομάδα για τη διερεύνηση της συντριβής.

Βίντεο που φαίνεται να δείχνει το εν λόγω αεροσκάφος τη στιγμή της συντριβής του, έχει δημοσιοποιηθεί στα κοινωνικά μέσα.

Επισημαίνεται, πάντως, ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την αυθεντικότητα του υλικού.

18+ Exclusive footage of the Il-112V newest aircraft crash in #Moscow today. The fate of the 3 pilots on board is unknown. #Russia pic.twitter.com/qIkZC8or5h

— Jora (@TheScarmind) August 17, 2021