Συντριβή αεροσκάφους στο Αφγανιστάν – Τι υποστηρίζουν οι Ταλιμπάν

Την ευθύνη για την κατάρριψη του αεροσκάφους στο Αφγανιστάν ανέλαβαν οι Ταλιμπάν.

Όπως ισχυρίστηκε εκπρόσωπός τους, στο αεροπλάνο επέβαιναν Αμερικανοί στρατιώτες, μεταξύ των οποίων και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της CIA.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το αμερικανικό αεροσκάφος συνετρίβη στην επαρχία Γκαζνί.

Οι αμερικανικές δυνάμεις στην Καμπούλ, όταν ρωτήθηκαν από το Γαλλικό Πρακτορείο, δεν προέβησαν σε σχόλιο.

Ωστόσο, το θρίλερ με την ταυτότητά του συνεχίζεται, καθώς ο κυβερνήτης της επαρχίας Γκαζνί δήλωσε πως ανήκει σε ξένη εταιρεία που είναι αδύνατο να αναγνωριστεί διότι το αεροπλάνο κάηκε ολοσχερώς.

Το αεροσκάφος συνετρίβη στο ανατολικό Αφγανιστάν και σύμφωνα με το τοπικό μέσο Ariana News σε αυτό επέβαιναν 83 άτομα.

Enemy intelligence aircraft crashed in Sado Khelo area of Deh Yak district #Ghazni noon hours today resulting in all crew & high-ranking CIA members killed. Wreckage & dead bodies laying at crash site. https://t.co/DL7qwHpcRe

BREAKING: A Taliban-affiliated journalist and a militant spokesman say a U.S. military aircraft has crashed in Afghanistan. The U.S. military says it is investigating the crash in Taliban-controlled territory but hasn't confirmed the identity of the plane. https://t.co/jeNskdH4ux

— The Associated Press (@AP) January 27, 2020