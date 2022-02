Συρία: Επιχείρηση των ΗΠΑ εναντίον τζιχαντιστή (βίντεο)

Ο διεθνής αντιτζιχαντιστικός συνασπισμός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ εξαπέλυσε σήμερα επιδρομή εναντίον τζιχαντιστή προσκείμενου στην Αλ Κάιντα σε πόλη της βόρειας Συρίας, δήλωσαν κάτοικοι και πηγές προσκείμενες στους αντάρτες που πολεμούν εναντίον της συριακής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τις πηγές αυτές αρκετά ελικόπτερα προσγειώθηκαν κοντά στην πόλη Άτμε, στην επαρχία Ιντλίμπ, περιοχή που ελέγχουν αντάρτες, κοντά στα σύνορα με την Τουρκία, και ακολούθησαν εκρήξεις και πυρά κοντά στο σπίτι ξένου τζιχαντιστή.

Several elite US soldiers killed/injured following an airdrop in Idlib, Syria.

Κάτοικος μίλησε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς για αρκετούς νεκρούς. Σϋμφωνα με τα τοπικά μέσα από τους βομβαρδισμούς σκοτώθηκαν 12 άνθρωποι μεταξύ των οποίων 7 παιδιά και 3 γυναίκες.

#URGENTE: 12 people, including 7 children and 3 women, were killed as a result of the international coalition's airdrop on a residential building in the town of #Atma in #Idlib, northern #Syrian. pic.twitter.com/h8gjMjWUHg

— Ali Abu Hawaa (@Abu7awaa) February 3, 2022