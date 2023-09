Ταϊβάν: Έξι νεκροί και τουλάχιστον 100 τραυματίες από πυρκαγιά σε εργοστάσιο

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά σε εργοστάσιο που κατασκευάζει μπαλάκια του γκολφ, στην Ταϊβάν, οι τρεις από αυτούς από μια έκρηξη, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Η φωτιά ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής και μαινόταν όλη τη νύχτα. Περισσότεροι από 100 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους εργάτες, τραυματίστηκαν.

Οι τρεις από τους νεκρούς είναι πυροσβέστες. Αγνοείται ακόμη η τύχη ενός πυροσβέστη και άλλων τριών ανθρώπων.

Η πρόεδρος της Ταϊβάν Τσάι Ινγκ-ουέν πήγε σήμερα στον τόπο της τραγωδίας για να συλλυπηθεί τις οικογένειες των θυμάτων. Ήδη έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.

