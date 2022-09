Ταϊβάν: Ισχυρή δόνηση 7,2 Ρίχτερ - Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στο νοτιοανατολικό τμήμα της Ταϊβάν, το οποίο είναι αραιοκατοικημένο, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Γεωφυσικό Ινστιτούτο (USGS).

Από την πλευρά της η μετεωρολογική υπηρεσία της Ταϊβάν ανέφερε ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 6,8 βαθμών.

Μετά τον σεισμό εκδόθηκε ανακοίνωση για τσουνάμι από το αμερικανικό σύστημα προειδοποίησης τσουνάμι. Οι αρχές της Ταϊβάν δεν εκδίδουν προειδοποίηση για τσουνάμι για σεισμούς που είναι μεγέθους κάτω των 7 βαθμών.

Νωρίτερα σήμερα το USGS είχε ανακοινώσει ότι σεισμός μεγέθους 6,6 βαθμών έπληξε το Σάββατο το βράδυ τις ανατολικές ακτές της Ταϊβάν.

Wow. Another big earthquake in Taiwan. This one was a 6.8 with the epicenter in Taitung County. Even stronger than the 6.4 on Saturday. This video is from Taipei, more than 200 miles from Taitung. pic.twitter.com/5OTLRT55WX

— Will Ripley (@willripleyCNN) September 18, 2022