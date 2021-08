Ταλιμπάν άνοιξαν πυρ κατά πολιτών που ύψωσαν σημαία Αφγανιστάν

Δύο διαδηλωτές που κρατούσαν τη σημαία του Αφγανιστάν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στην αφγανική πόλη Τζαλαλαμπάντ σκότωσαν σήμερα οι Ταλιμπάν, αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Afghan youngsters protest in #Jalalabad city in support of National flag 🇦🇫. They urge Taliban leaders not to change or replace it. #Afghanistan pic.twitter.com/ZlghFxe9ME

— Khalid Amiri - خالد امیري (@KhalidAmiri01) August 18, 2021