Ταλιμπάν προς τις ΗΠΑ: Να εγκαταλείψετε το Αφγανιστάν έως 11/9

Οι Ταλιμπάν αναμένουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τηρήσουν το χρονοδιάγραμμα στο οποίο έχουν δεσμευτεί για την αποχώρησή τους από το Αφγανιστάν και αναμένουν να το πράξουν έως την ημερομηνία ορόσημο της 11ης Σεπτεμβρίου, δήλωσε σήμερα εκρόσωπός τους, δεσμευόμενος παράλληλα ότι οι ισλαμιστές μαχητές «δεν επιτέθηκαν και δεν θα επιτεθούν μέχρι τότε» στις αμερικανικές δυνάμεις.

Μιλώντας στο Sky News ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν Suhail Shaheen δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, πρέπει να σεβαστεί τη συμφωνία της Ντόχα που υπέγραψε η κυβέρνηση Τραμπ πέρυσι και να εγκαταλείψουν οι ΗΠΑ το Αφγανιστάν μέχρι την 11η Σεπτεμβρίου – 20η επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων στους Δίδυμους Πύργους, που οδήγησαν στην εισβολή των ΗΠΑ.

