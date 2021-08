Ταυτοποιήθηκε ύποπτος για την βόμβα κοντά στο Καπιτώλιο

Η αστυνομία του Καπιτωλίου ανακοίνωσε σήμερα ότι ταυτοποίησε τον ύποπτο που ισχυρίζεται ότι έχει μια βόμβα κοντά στο Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον, προσθέτοντας ότι δεν γνωρίζει τα κίνητρα του δράστη. Ο ύποπτος βρίσκεται μέσα σε ένα μαύρο φορτηγάκι. Η αστυνομία πρόσθεσε ότι διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη.

Νωρίτερα οι αρχές τέθηκαν σε συναγερμό έπειτα από αναφορές για εντοπισμό βόμβας σε βαν κοντά στη βιβλιοθήκη του Καπιτωλίου. Το συγκεκριμένο κτίριο βρίσκεται κοντά στο Καπιτώλιο και το Ανώτατο Δικαστήριο.

