Τεράστια έκρηξη/Ντουμπάι: Ανατινάχθηκε δεξαμενόπλοιο στο λιμάνι

Τεράστια έκρηξη σημειώθηκε, κοντά στα μεσάνυχτα, στο λιμάνι Jebel Ali του Ντουμπάι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανατινάχθηκε δεξαμενόπλοιο το οποίο ήταν αγκυροβολημένο. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Ο θόρυβος που προκλήθηκε από το τρομακτικό συμβάν έγινε φανερός σε σχεδόν όλο το Ντουμπάι, τη στογμή που ταρακουνήθηκαν κτίρια. Πλήθος οχημάτων άμεσης δράσης έσπευσαν στο σημείο.

JUST IN - Powerful explosion at Jebel Ali Port, #Dubai, United Arab Emirates. The blast was heard throughout the city. pic.twitter.com/Q6DKP03uTZ

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) July 7, 2021