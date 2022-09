Τεράστιες ουρές Ρώσων στα σύνορα με τη Γεωργία

Συνεχίζεται το μαζικό κύμα φυγής από τη Ρωσία. Η Βόρεια Οσετία επέβαλε περιορισμούς στον αριθμό των αυτοκινήτων που φτάνουν εκεί από άλλες περιοχές της Ρωσίας, καθώς η έξοδος ανδρών σε ηλικία στράτευσης οδήγησε σε μια ουρά 3.000 οχημάτων στη μεθοριακή διάβαση Βέρχνι Λαρς, με τη Γεωργία.

Ο κυβερνήτης της Βόρειας Οσετίας Σεργκέι Μενιάιλο είπε ότι η απόφαση αυτή ελήφθη αφού 20.000 άνθρωποι πέρασαν τα σύνορα μέσα σε διάστημα δύο ημερών και πολλοί ακόμη περιμένουν στην ουρά. «Δεν θα καταφέρουμε να διασφαλίσουμε την τάξη και την ασφάλεια αν αυτή η ροή συνεχίσει να αυξάνεται», ανέφερε σε μια ανάρτηση στο Telegram.

Ο Μενιάιλο είπε ότι η απαγόρευση δεν ισχύει για τους μονίμους κατοίκους, τους τουρίστες ή τα οχήματα που έρχονται στη Ρωσία από τη Γεωργία ή την αποσχισθείσα Νότια Οσετία.

Near the Georgia border crossing into Russia, protesters are playing the Ukrainian national anthem and trolling the Russians who are leaving.

‘In surveys, most of you support the war. So why now are you leaving?’ reads the sign carried by the man draped in the Ukraine flag. pic.twitter.com/909lrQeFxx

— Emma Burrows (@EJ_Burrows) September 28, 2022