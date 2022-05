Τέξας: Ένοπλος σκότωσε 19 παιδιά και δύο εκπαιδευτικούς

Συγκλονισμένες είναι οι ΗΠΑ από το μακελειό στο Τέξας, όταν ένας 18χρονος εισέβαλε σε δημοτικό σχολείο στο Ουβάλντε και πυροβόλησε και σκότωσε 19 μαθητές και δυο δασκάλους.

.@ABC NEWS SPECIAL REPORT: Image released of alleged gunman in horrific elementary school shooting in Uvalde, Texas.

The suspect, an 18-year-old local high school student, is dead, according to the governor. https://t.co/VCKVKoRdub pic.twitter.com/VzYtDXHgDo

— ABC News (@ABC) May 24, 2022