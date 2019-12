Τέξας: Πυροβολισμοί έξω από εκκλησία - Δύο νεκροί

Ακόμη ένα τραγικό περιστατικό με ένοπλο δράστη εκτυλίχθηκε στο Τέξας, αυτή τη φορά έξω από εκκλησία. Σύμφωνα με πληροφορίες των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, τρεις άνθρωποι δέχθηκαν πυρά, ενώ όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ δύο είναι νεκροί και ένας σοβαρά τραυματίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην κομητεία Τάρραντ, στην Εκκλησία του Χριστού στο Τέξας.

Βίντεο από το σημείο καταγράφουν τις στιγμές πανικού μετά τους πυροβολισμούς, με την αστυνομική παρουσία να είναι ισχυρή.

Η κατάσταση των δύο άλλων τραυματιών είναι κρίσιμη. Άγνωστη, μέχρι στιγμής, παραμένει η ταυτότητα του δράστη.

#BREAKING UPDATE: @MedStarEMSInfo: One person has now died after that shooting at a church in White Settlement. Two others remain in critical condition.

— CBSDFW (@CBSDFW) December 29, 2019