Τέξας:Ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο δράστης μπαίνει στο σχολείο

«Γιατί είμαστε διατεθειμένοι να βιώνουμε αυτό το μακελειό;», επέμεινε, θυμίζοντας την ατελείωτη λιτανεία τέτοιων περιστατικών, τις περίπου 900 περιπτώσεις χρήσης πυροβόλων όπλων μέσα σε σχολεία αφότου διαπράχθηκε η σφαγή του Σάντι Χουκ.

Είπε ακόμα πως ούτε ο ίδιος ούτε οι άλλοι Αμερικανοί θα ξεχάσουν όσους παρεμποδίζουν ή καθυστερούν την προώθηση νομοθεσίας για την οπλοκατοχή βασισμένης στην «κοινή λογική». Δεν θα αποτραπούν όλα τα εγκλήματα με τη χρήση όπλων αν περάσουν πιο αυστηροί νόμοι, όμως η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί, πρόσθεσε. «Είναι καιρός να δράσουμε», διατράνωσε ο κ. Μπάιντεν. «Μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα», να «μεταμορφώσουμε αυτή την οδύνη σε δράση».

«Παραπάει», έκρινε από τη δική της πλευρά η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις, καλώντας επίσης να αναληφθεί «δράση» για τη μάστιγα των όπλων. Λέγοντας πως «οι καρδιές μας συνεχίζουν να ραγίζουν» κάθε φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, τόνισε πως ως έθνος οι Αμερικανοί πρέπει να βρουν το θάρρος να αναλάβουν δράση για να μην ξαναγίνει «ποτέ» σφαγή σε σχολείο.

Το μακελειό διαπράχθηκε 10 ημέρες έπειτα από εκείνο στο Μπάφαλο, την πολιτεία της Νέας Υόρκης, όπου νεαρός ρατσιστής επιτέθηκε σε σούπερ μάρκετ και δολοφόνησε 10 ανθρώπους, κυρίως Αφροαμερικανούς.

"What are we doing?” | Sen. Chris Murphy delivered an emotional plea for action on the Senate floor following the shooting at Robb Elementary School in Uvalde, Texas, that left 14 students and a teacher dead. https://t.co/HTxSIjqgSQ pic.twitter.com/7muDA0oCX9

— CNN (@CNN) May 24, 2022