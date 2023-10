«Θα μπούμε στη Γάζα»: Το Ισραήλ εντείνει τους βομβαρδισμούς

Ολοένα και περισσότερο φαίνεται ότι πλησιάζουμε στην «ώρα μηδέν» για χερσαία επιχείρηση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στη Γάζα με τον εκπρόσωπο των IDF, υποναύαρχο Ντάνιελ Χαγκάρι, να ανακοινώνει ότι το Ισραήλ αυξάνει τις πυραυλικές επιδρομές του στη Γάζα.

Την ίδια σχεδόν ώρα ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ του Ισραήλ Χέρτζι Χαλεβί σε επίσκεψή του το βράδυ του Σαββάτου σε μονάδα που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Γάζα ήταν ακόμα πιο σαφής ως προς τις προθέσεις του Ισραήλ: Θα μπούμε στη Γάζα.

«Θα ξεκινήσουμε μια επαγγελματική αποστολή για να χτυπήσουμε στελέχη και δομές της Χαμάς έχοντας στην καρδιά μας τις μνήμες για ό,τι συνέβη πριν από δύο εβδομάδας. Η Γάζα είναι ένα πυκνοκατοικημένο περιβάλλον και ο εχθρός προετοιμάζεται. Αλλά να είστε σίγουροι ότι και εμείς προετοιμαζόμαστε το ίδιο» είπε ο Χαλεβί.

The Chief of General Staff for the Israeli Defense Force, Lieutenant General Herzi Halevi met with Commanders of Golani Brigade today in Southern Lebanon near the Border with the Gaza Strip where he stated, “We will soon enter the Gaza Strip. We will embark on an Operational and… pic.twitter.com/ItguR0tKjk

— OSINTdefender (@sentdefender) October 21, 2023