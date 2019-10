Θρίλερ με τα 39 πτώματα σε φορτηγό - Τι δείχνουν οι έρευνες

Τριάντα εννέα άτομα, συμπεριλαμβανομένου και ενός εφήβου, εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε φορτηγό στο βιομηχανικό πάρκο Waterglade στο Έσεξ.

Γύρω στις 3:40 (ώρα Ελλάδος) τα ξημερώματα η αστυνομία κλήθηκε από υπαλλήλους σε ασθενοφόρο και έσπευσε στο σημείο. Πώς ενημερώθηκε το ασθενοφόρο παραμένει ακόμα άγνωστο και οι εκπρόσωποι των αστυνομικών δεν θέλησαν να κάνουν κάποιο σχόλιο.

Ο οδηγός του φορτηγού, ένας 25χρονος ΒορειοΙρλανδός, συνελήφθη με την υποψία του φόνου. Η αστυνομία δεν έχει δώσει ακόμα καμία πληροφορία για την καταγωγή των θυμάτων ή για το πού πιστεύουν ότι θα κατέληγε το φορτηγό.

Ο Διευθυντής της Αστυνομίας του Έσεξ, Άντριου Μάρινερ, υποστήριξε ότι τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το φορτηγό ήρθε από τη Βουλγαρία και εισήλθε στο Ηνωμένο Βασίελιο από την πόλη Χόλιχεντ της Ουαλίας το Σάββατο. Σημειώνεται ότι το Χόλιχεντ βρίσκεται περίπου 480 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο πoυ βρέθηκε το φορτηγό.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Βουλγαρίας δήλωσε ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει σε αυτό το στάδιο των ερευνών εάν το φορτηγό είχε ξεκινήσει το ταξίδι του από τη Βουλγαρία. «Ελέγχουμε ακόμα τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης και επικοινωνούμε με τις αρχές», δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Τσβετάνα Κράστεβα.

«Είναι τραγικό το γεγονός ότι τόσοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Η έρευνά μας βρίσκεται σε εξέλιξη για να διαπιστώσουμε τι έχει συμβέι. Είμαστε στη διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων, ωστόσο θεωρώ πως αυτό θα πάρει αρκετό χρόνο. Πιστεύουμε ότι το φορτηγό είναι από τη Βουλαρία και εισήλθε στη χώρα από το Χόλιχεντ, το Σάββατο 19 Οκτωβρίου. Έχουμε συλλάβει τον οδηγό του φορτηγού, ο οποίος παραμένει υπό κράτηση ενώ οι έρευνές μας είναι σε εξέλιξη», δήλωσε ο Άντριου Μάρινερ.

Η υπαρχηγός της Αστυνομίας, Πίπα Μιλς, σε δηλώσεις της τόνισε επίσης ότι βρίσκονται στα πρώτα στάδια μιας έρευνας που αναμένεται να έχει μεγάλη διάρκεια και ότι θα έχουν περισσότερες πληροφορίες όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Μάλιστα, επεσήμανε ότι η νούμερο ένα προτεραιότητας της αστυνομίας αυτή τη στιγμή είναι η ταυτοποίηση των πτωμάτων.

Παράλληλα, ο διευθύνων σύμβουλος της Ομοσπονδίας Οδικών Μεταφορών Ρίτσαρντ Μπέρνετ δήλωσε ότι το φορτηγό θα μπορούσε να έχει ταξιδέψει από το Σερμπούρ της Γαλλίας στο Ρόσλερ της Ιρλανδίας προτούν κατευθυνθεί προς το Δουβλίνο και εν συνεχεία στο Χόλιχεντ της Βόρειας Ουαλίας.

Μέχρι και αυτή την ώρα, ο τόπος που εντοπίστηκαν τα 39 πτώματα είναι αποκλεισμένος, με αυτόπτες μάρτυρες να ισχυρίζονται ότι στο σημείο βρίσκονται τουλάχιστον εννέα αστυνομικά οχήματα και περίπου 15 αστυνομικοί που εμποδίζουν τον οποιονδήποτε να πλησιάσει.

Σημειώνεται ότι Αρχές έχουν θορυβηθεί από πέρυσι με το σημείο από το οποίο φαίνεται πως πέρασε το φορτηγό στο Ηνωμένο Βασιλείο, καθώς θεωρείται αδύναμο σημείο των ιρλανδικών συνόρων. Μάλιστα, από εκεί πιστέυεται ότι περνάνε μετανάστες πριν μεταφερθούν στη Βρετανία. Ωστόσο, ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί αν κάτι τέτοιο ισχύει και στην περίπτωση των 39 πτωμάτων.

Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, Λίο Βαράντκαρ δήλωσε σήμερα στη βουλή ότι το περιστατικό στη νοτιοανατολική Αγγλία ήταν μια «τραγωδία» και δεσμεύτηκε για τη διεξαγωγή έρευνας που θα ρίξει φως για το αν το φορτηγό διέσχισε την Ιρλανδία».

Νωρίτερα ο εκπρόσωπος της ιρλανδικής αστυνομίας δήλωσε στο CNN ότι «παρακολουθεί την έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο».

H φρίκη στο Έσσεξ ξυπνά μνήμες από την τραγωδία με τους πρόσφυγες στην Αυστρία, πριν από τέσσερα χρόνια. Τον Αύγουστο του 2015, οι αρχές είχαν εντοπίσει 71 σορούς σε σταθμευμένο φορτηγό στο Πάρντορφ. Τα πτώματα ανήκαν σε Ιρακινούς, Αφγανούς, Σύρους και Ιρανούς.

Πώς εισήλθε το φορτηγό στο Ηνωμένο Βασίλειο;

Το ταξίδι από τη Βουλγαρία στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω Χόλιχεντ χαρακτηρίστηκε ως «ανορθόδοξη διαδρομή» και θα ήταν πιο λογικό αν το φορτηγό ερχόταν από το Δουβλίνο.

Ο Σίμους Λέχενι, υπεύθυνος πολιτικής για τις εμπορευματικές μεταφορές της Βόρειας Ιρλανδίας είπε ότι «υπάρχει ένας κατευθείαν δρόμο προς το Χόλιχεντ από το Δουβλίνο. Αν το φορτηγό ερχόταν από τη Βουλγαρία, το να μπει στη Βρετανία από το Χόλιχεντ είναι ανορθόδοξη διαδρομή... Είναι σαν να κάνεις κύκλο και στην ουσία είναι μία πρόσθετη μέρα στο ταξίδι σου».

Αντιδράσεις πολιτικών προσώπων

Η διεθνής κοινότητα είναι συγκλονισμένη από τον εντοπισμό των 39 πτωμάτων. Ο βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον έκανε την εξής δήλωση: «Είμαι τρομαγμένος από αυτό το τραγικό συμβάν στο Έσσεξ. Ενημερώνομαι συνεχώς από το Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο θα συνεργαστεί στενά με την αστυνομία του Έσσεξ για να μάθουμε ακριβώς τι συνέβη. Οι σκέψεις μου είναι με όλους εκείνους που έχασαν τη ζωή τους και τους αγαπημένους τους».

