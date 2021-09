Θρίλερ οι εκλογές στη Γερμανία:Προβάδισμα Σολτς με 26%-24%

Σε θρίλερ, όπως αναμενόταν, φαίνεται ότι θα εξελιχθούν οι εκλογές στη Γερμανία. Και αυτό, καθώς, σύμφωνα με το πρώτο exit poll, τα κόμματα των Χριστιανοδημοκρατών (CDU) και των Σοσιαλδημοκρατών ισοψηφούν με 25%.

Στην τρίτη θέση βρίσκονται οι Πράσινοι με 15%.

Συνοπτικά, τα ποσοστά που έδωσε το exit poll του ARD, είναι:

SPD 25%

CDU 25%

Πράσινοι 15%

AFD (Ακροδεξιά) 11%

Φιλελεύθεροι 11%

Die Linke (Αριστερά) 5%

Πιο αναλυτικά, πέφτοντας μέσα στις δημοσκοπήσεις, το πρώτο exit poll της γερμανικής κρατικής τηλεόρασης ARD με το κλείσιμο της κάλπης δείχνει να ισοψηφούν τα δύο παραδοσιακά κόμματα, Χριστιανοδημοκράτες και Σοσιαλδημοκράτες με 25%, ενώ οι Πράσινοι έρχονται στην τρίτη θέση με 15%.

Ακολουθούν οι Eλεύθεροι Δημοκράτες και το κόμμα της Εναλλακτικής για την Γερμανία να ισοψηφούν με ποσοστό 11% και το κόμμα της Αριστεράς να λαμβάνει το εισιτήρι για την ομοσπονδιακή Βουλή, Bundestag, μόλις με 5%.

Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των εδρών, πρώτο έρχεται το κόμμα των Σοσιαλδημοκρατών.

Ένα δεύτερο exit poll για το κανάλι ZDF δίνει προβάδισμα στο SPD του Όλαφ Σολτς με 26%, ενώ το CDU ακολουθεί με 24%.

Λόγω του τεράστιου αριθμού Γερμανών πολιτών που επέλεξαν την επιστολική ψήφο, τα επίσημα αποτελέσματα αναμένονται πολύ αργά απόψε ή ακόμα και αύριο το πρωί. Αυτός είναι και ο λόγος, για τον οποίον τα προγνωστικά δεν πρέπει προς το παρόν να θεωρούνται απολύτως ασφαλή.

Η Γερμανία ψήφισε, αλλά ουδείς μπορεί να πει με βεβαιότητα ποιος θα μπορεί σύντομα να μετακομίσει στην Καγκελαρία.

Αυτό σημαίνει ότι η Ένωση χάνει μεν μεγάλο ποσοστό από τις εκλογές του 2017, αλλά ούτε οι Σοσιαλδημοκράτες ούτε οι Πράσινοι καταφέρνουν να επωφεληθούν.

Σε κάθε περίπτωση, ο Άρμιν Λάσετ κατάφερε να πετύχει ένα αρνητικό ρεκόρ για την ιστορία του κόμματός του, καθώς το CDU καταγράφει τα χειρότερα ποσοστά στην ιστορία του. Η ψήφος των Γερμανών πολιτών δείχνει την πλήρη απαξίωση του υποψηφίου της κεντροδεξιάς, χωρίς ωστόσο ουδείς να μπορεί να πει με βεβαιότητα εάν θα παραιτηθεί, εάν θα επιδιώξει να λάβει πρωτοβουλίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού ή εάν απλώς θα ακολουθήσει παθητικά τις εξελίξεις.

Τα σενάρια για τον σχηματισμό κυβέρνησης

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά, τις επόμενες εβδομάδες στη Γερμανία αναμένονται δύσκολες συνομιλίες ανάμεσα στα κόμματα, ώστε να καταφέρουν να βρουν τους απαραίτητους συμβιβασμούς, για να συγκροτήσουν κυβέρνηση συνασπισμού.

Οι Πράσινοι φαίνεται ότι δεν κατάφεραν τελικά να πείσουν μεγάλο ποσοστό πολιτών, ενώ ακόμα και οι Σοσιαλδημοκράτες δεν κατάφεραν να κερδίσουν ούτε από τις συνεχείς αστοχίες του Άρμιν Λάσετ, ούτε από το γεγονός ότι η Άνγκελα Μέρκελ κυβερνάει σχεδόν 16 συνεχή χρόνια.

Την ίδια στιγμή, ένα ακόμα ράπισμα φαίνεται να δέχονται οι Σοσιαλδημοκράτες, καθώς ακόμα και στις τοπικές εκλογές για το κρατίδιο του Βερολίνου φαίνεται να χάνουν την πρώτη θέση, την οποία με ποσοστό 23,5% κερδίζουν οι Πράσινοι.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά, οι πιθανοί κυβερνητικοί συνασπισμοί, τουλάχιστον αριθμητικά και όχι πολιτικά, μπορεί να είναι ο λεγόμενος “φωτεινός σηματοδότης” -δηλαδή “κόκκινο - πράσινο - πορτοκαλί”- ανάμεσα σε Σοσιαλδημοκράτες, Πράσινους και Φιλελεύθερους, υπό προϋποθέσεις ο μεγάλος συνασπισμός ανάμεσα σε Χριστιανοδημοκράτες και Σοσιαλδημοκράτες, ο συνασπισμός “Τζαμάικα” ανάμεσα σε Χριστιανοδημοκράτες, Πράσινους και Φιλελεύθερους και υπό προϋποθέσεις ο λεγόμενος rot-rot-grüne ανάμεσα σε Σοσιαλδημοκράτες, Αριστερά και Πράσινους.

