Θύμα του κοροναϊού βρισκόταν ώρες νεκρό σε πεζοδρόμιο της Γουχάν

Ένας άνδρας που φορούσε χειρουργική μάσκα κειτόταν νεκρός για πολλές ώρες σε ένα πεζοδρόμιο της Γουχάν, του επίκεντρου του νέου κοροναϊού.

Μέχρι προσφάτως, ο δρόμος αυτός ήταν γεμάτος κόσμο. Την Πέμπτη, όμως, στη βιομηχανική αυτή πόλη των 11 εκατομμυρίων κατοίκων -που βρίσκεται σε καραντίνα εξαιτίας του ιού- ελάχιστοι πολίτες περπατούσαν στον δρόμο και κανείς τους δεν τόλμησε να πλησιάσει τον νεκρό άνδρα…

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) είδαν το πτώμα το πρωί της ίδιας ημέρας, λίγο πριν φθάσει επί τόπου όχημα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, στο οποίο επέβαιναν ιατρικό προσωπικό και αστυνομικοί φορώντας ειδικές στολές προστασίας.

Το πτώμα του άνδρα ήταν ανάσκελα, μπροστά από ένα κλειστό κατάστημα. Ιατρικό προσωπικό το σκέπασε με μια μπλε κουβέρτα και αποχώρησε. Στο σημείο παρέμειναν μόνο οι αστυνομικοί που τοποθέτησαν χαρτοκιβώτια γύρω από το πτώμα για να μην το πλησιάσει κάποιος.

A man lies dead in the street: the image that captures the Wuhan coronavirus crisis https://t.co/nOO1EhbqOA

— The Guardian (@guardian) January 31, 2020